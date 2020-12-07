"Уфа" намерена вернуть Урунова из "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Остон Урунов может уже текущей зимой вернуться в "Уфу".

Напомним, что 19-летний футболист выступал за башкирский клуб с февраля по август 2020 года, после чего "красно-белые" купили его за 1 миллион евро.

В составе "Спартака" перспективный хавбек имеет мало игровой практики (8 матчей и 1 гол), поэтому его уход из команды в ближайшее время не исключен.

Ранее сообщалось, что на Урунова нацелился "Рубин", однако, по информации "Р-Спорт", конкуренцию казанцам намерена составить "Уфа", которая рассматривает варианты как с арендой узбека, так и с выкупом прав на него.

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