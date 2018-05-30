"Уфа" назвала ЦСКА стоимость Живоглядова

"Уфа" назвала ЦСКА трансферную стоимость защитника Дмитрия Живоглядова, сообщают российские СМИ.

Башкирский клуб требует за 24-летнего футболиста 2,5 миллиона евро, однако армейцы хотят сбить цену.

За ситуацией следят "Краснодар" и "Локомотив", которые также не прочь подписать Живоглядова.

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