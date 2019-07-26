"Уфа" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Заболотного



Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб не может согласовать трансфер нападающего "Зенита" Антона Заболотного.

"Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти. Дело в другом - мы не тянем условия "Зенита". Они выдвинули свои требования, мы - свои. Руководство сине-бело-голубых пока думает. Но это их право, это их игрок", - приводят слова Газизова российские СМИ.

Напомним, что тренерский штаб "Зенита" не рассчитывает на форварда. В данный момент он играет и тренируется за "Зенит-2".

28-летний Заболотный выступает за "Зенит" с января 2018 года. Всего он провел за петербургский клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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