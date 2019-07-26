"Уфа" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Заболотного

Теги уфазенит санкт-петербургантон заболотныйтрансферы

"Уфа" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Заболотного
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб не может согласовать трансфер нападающего "Зенита" Антона Заболотного.

"Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти. Дело в другом - мы не тянем условия "Зенита". Они выдвинули свои требования, мы - свои. Руководство сине-бело-голубых пока думает. Но это их право, это их игрок", - приводят слова Газизова российские СМИ.

Напомним, что тренерский штаб "Зенита" не рассчитывает на форварда. В данный момент он играет и тренируется за "Зенит-2".

28-летний Заболотный выступает за "Зенит" с января 2018 года. Всего он провел за петербургский клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Зенит" претендует на Наингголана.  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Шюррле близок к переходу в "Спартак"

Шюррле близок к переходу в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Урал Урал 3 6
3 Рубин Рубин 2 4
4 Ростов Ростов 2 4
5 Спартак Москва Спартак Москва 2 4
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 2 4
7 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
8 Локомотив Москва Локомотив Москва 2 4
9 Крылья Советов Крылья Советов 2 3
10 Ахмат Ахмат 2 3
11 Краснодар Краснодар 2 3
12 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2 3
13 Уфа Уфа 2 0
14 Оренбург Оренбург 2 0
15 Тамбов Тамбов 2 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов