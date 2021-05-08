"Уфа" не устроила "Зениту" чемпионский коридор

2 Теги зенит санкт-петербургуфа

"Уфа" не устроила "Зениту" чемпионский коридор

Фото твиттер "Зенита"

Питерский "Зенит" остался без чемпионского коридора перед матчем 29-го тура РПЛ против "Уфы".

Футболисты башкирской команды не выразили желания устраивать поздравительные церемонии для "сине-бело-голубых".

Напомним, что "Зенит" стал семикратным чемпионом России в прошлое воскресенье после разгромной победы над "Локомотивом" (6:1).

Для подопечных Сергея Семака это уже третий комплект золотых медалей подряд.

Не пропустите: Стала известна причина отсутствия Дзюбы в заявке "Зенита" на матч с "Уфой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Правильно!Нечего унижаться перед этими заднеприводными!

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Если и устраивать коридор , то только для Дзюбы

Ответить

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дортмундская "Боруссия" дожала "РБ Лейпциг" и другие результаты 32-го тура Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" дожала "РБ Лейпциг" и другие результаты 32-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов