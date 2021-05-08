"Уфа" не устроила "Зениту" чемпионский коридор

Фото твиттер "Зенита"

Питерский "Зенит" остался без чемпионского коридора перед матчем 29-го тура РПЛ против "Уфы".

Футболисты башкирской команды не выразили желания устраивать поздравительные церемонии для "сине-бело-голубых".

Напомним, что "Зенит" стал семикратным чемпионом России в прошлое воскресенье после разгромной победы над "Локомотивом" (6:1).

Для подопечных Сергея Семака это уже третий комплект золотых медалей подряд.

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