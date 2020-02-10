"Уфа" обновила эмблему в рамках ребрендинга команды

У "Уфы" изменилась эмблема клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.



В основном изменились цвета клуба, главные элементы остались нетронутыми.



Раньше эмблема была выполнена в красном, белом и зелёном цветах, теперь основные цвета - оранжевый и фиолетовый.



После 19 туров РПЛ "Уфа" занимает 7 место в турнирной таблице, имея в активе 25 баллов.

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