"Уфа" обозначила задачи на Лигу Европы

Теги уфа

"Уфа" обозначила задачи на Лигу ЕвропыГенеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, как команда надеется выступить в Лиге Европы.

Напомним, что во втором квалификационном раунде турнира россияне встретятся с победителем поединка пары "Широки Бриег" - "Домжале".

"Будут приезжать иностранцы, увидят, какая у нас красивая республика, город Уфа. Теперь будем наблюдать, как они играют. Задача поставлена как можно дальше идти в Лиге Европы. Надо проходить соперников и зарабатывать для себя деньги", - сказал он.

Читайте: "Уфа" объявила о назначении нового тренера | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов