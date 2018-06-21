"Уфа" обозначила задачи на Лигу Европы

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, как команда надеется выступить в Лиге Европы.

Напомним, что во втором квалификационном раунде турнира россияне встретятся с победителем поединка пары "Широки Бриег" - "Домжале".

"Будут приезжать иностранцы, увидят, какая у нас красивая республика, город Уфа. Теперь будем наблюдать, как они играют. Задача поставлена как можно дальше идти в Лиге Европы. Надо проходить соперников и зарабатывать для себя деньги", - сказал он.

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