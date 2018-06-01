"Уфа" объяснила фото своего игрока в форме ЦСКА

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"Уфа" объяснила фото своего игрока в форме ЦСКА

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, почему нападающий команды Сильвестр Игбоуна сфотографировался в форме ЦСКА.

"Никакой сенсации в этой фотографии нет. Игбоун дружит с Мусой, вот Ахмед и подарил ему форму, в которой он теперь тренируется. Недавно, как вы помните, и Муса выкладывал фото в форме "Уфы", – приводят слова Газизова российские СМИ.

В минувшем сезоне 27-летний Игбоун провел за "Уфу" 26 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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