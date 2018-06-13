"Уфа" объявила о назначении нового тренера
Главным тренером "Уфы" назначен Сергей Томаров, сообщает официальный сайт клуба.
36-летний специалист подписал с уфимским клубом контракт до лета 2021 года. На этом посту он сменил Сергея Семака, который возглавил "Зенит".
Напомним, что в прошлом сезоне "Уфа" заняла шестое место в чемпионате России и завоевала путевку в Лигу Европы.
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