"Уфа" объявила о назначении нового тренера

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"Уфа" объявила о назначении нового тренера

Главным тренером "Уфы" назначен Сергей Томаров, сообщает официальный сайт клуба.

36-летний специалист подписал с уфимским клубом контракт до лета 2021 года. На этом посту он сменил Сергея Семака, который возглавил "Зенит".

Напомним, что в прошлом сезоне "Уфа" заняла шестое место в чемпионате России и завоевала путевку в Лигу Европы.

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