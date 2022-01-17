"Уфа" объявила о переходе белорусского вратаря

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"Уфа" объявила о переходе белорусского вратаря

Фото сайт "Уфы"

26-летний голкипер Антон Чичкан пополнил состав "Уфы", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт на 2,5 года, который будет действовать до июня 2024-го.

Белорусский страж ворот перешёл в "Уфу" из БАТЭ в качестве свободного агента.

Рыночная стоимость Чичкана оценивается в 500 тысяч евро.

В составе БАТЭ вратарь сыграл 77 матчей и пропустил 78 голов.

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