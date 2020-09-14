"Уфа" объявила о переходе нападающего Вомбергара в люблянскую "Олимпию"

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"Уфа" объявила о переходе нападающего Вомбергара в люблянскую "Олимпию"

Форвард "Уфы" Андрес Вомберг стал игроком люблянской "Олимпии". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Сумма трансфера не сообщается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо, Андрес! Футбольный клуб «Уфа» и «Олимпия Любляна» договорились о трансфере нападающего Андреса Вомбергара. Андрес Вомбергар перешел в нашу команду зимой 2019 года как раз из словенской «Олимпии». За это время он провёл 31 матч и забил 2 гола в составе ФК «Уфа». Футбольный клуб «Уфа» благодарит Андреса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!

Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc)

"Футбольный клуб "Уфа" благодарит Андреса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!" - говорится в сообщении.

Напомним, футболист перешел в "Уфу" из "Олимпии" зимой 2019 года за 1 миллион евро.

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