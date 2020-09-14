"Уфа" объявила о переходе нападающего Вомбергара в люблянскую "Олимпию"

Форвард "Уфы" Андрес Вомберг стал игроком люблянской "Олимпии". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Сумма трансфера не сообщается.

"Футбольный клуб "Уфа" благодарит Андреса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!" - говорится в сообщении.

Напомним, футболист перешел в "Уфу" из "Олимпии" зимой 2019 года за 1 миллион евро.

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