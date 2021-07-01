"Уфа" объявила о подписании контракта с австрийским защитником

Фото сайт "Уфы"

Правый защитник Мориц Бауэр перешёл в "Уфу" из "Сток Сити" на постоянной основе.

Башкирский клуб объявил о заключении контракта с 29-летним футболистом, который накануне стал свободным агентом.

Соглашение австрийского фулбека рассчитано на два года - до июня 2023-го.

Бауэр провёл в аренде в "Уфе" вторую часть прошлого сезона, сыграл 8 матчей и сделал 2 ассиста.

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