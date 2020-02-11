"Уфа" объявила о продлении контракта с вратарем Беленовым

Теги уфаалександр беленов

"Уфа" объявила о продлении контракта с вратарем Беленовым

Вратарь "Уфы" Александр Беленов продлил действующее соглашение с башкирским клубом.

Сообщается, что новый контракт между сторонами рассчитан на три года. Предыдущий договор истекал по окончании этого сезона.

33-летний Беленов выступает за "Уфу" с февраля 2017 года, сыграл 97 матчей и пропустил 92 гола.

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