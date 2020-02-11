"Уфа" объявила о продлении контракта с вратарем Беленовым

Вратарь "Уфы" Александр Беленов продлил действующее соглашение с башкирским клубом.

Сообщается, что новый контракт между сторонами рассчитан на три года. Предыдущий договор истекал по окончании этого сезона.

Контракт с голкипером Александром Беленовым продлён на три года #фкуфа #рпл pic.twitter.com/TZw2F52sRY — ФК УФА (@UfaFc) February 11, 2020

33-летний Беленов выступает за "Уфу" с февраля 2017 года, сыграл 97 матчей и пропустил 92 гола.

Не пропустите: "Уфа" купила игрока сборной Узбекистана. | http://soccernews.ru