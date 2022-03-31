"Уфа" объявила о разрыве контракта с грузинским защитником

Фото твиттер "Уфы"

Центральный защитник Джемал Табидзе официально покинул "Уфу", сообщает клубная пресс-служба.

Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию. Таким образом, 26-летний грузин стал свободным агентом.

Табидзе выступал за "Уфу" с лета 2017 года, сыграл 91 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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