"Уфа" объявила о разрыве контракта с грузинским защитником
Фото твиттер "Уфы"
Центральный защитник Джемал Табидзе официально покинул "Уфу", сообщает клубная пресс-служба.
Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию. Таким образом, 26-летний грузин стал свободным агентом.
Табидзе выступал за "Уфу" с лета 2017 года, сыграл 91 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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