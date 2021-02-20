"Уфа" объявила об аренде Урунова

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"Уфа" объявила об аренде Урунова

Хавбек "Спартака" Остон Урунов вернулся в "Уфу".

Как сообщает сайт клуба, 20-летний игрок перебрался на правах аренды с возможностью выкупа.

"Договорились об аренде Урунова до конца сезона. Зарплату полностью платим мы", - заявил генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков.

В этом сезоне Урунов принял участие в 9 матчах и отметился одним голом.

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