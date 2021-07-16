"Уфа" объявила об уходе капитана команды

Фото сайт "Уфы"

Центральный защитник Павел Аликин официально покинул "Уфу" на правах свободного агента.

37-летний футболист, который был капитаном башкирской команды, подписал годичный контракт с "Родиной" из ПФЛ.

Аликин провёл в "Уфе" 10 лет, присоединившись к клубу со дня его основания. В активе ветерана 236 матчей и 9 голов.

"Мы искренне благодарим Павла за годы, проведённые в "Уфе", за яркую уфимскую карьеру, в которой был и выход в Премьер-лигу, и дебют в еврокубках. Мы желаем тебе успехов в "Родине" и главное - верь в себя, у тебя всё получится. Мы не прощаемся, а говорим до свидания!" - говорится в публикации "Уфы".

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