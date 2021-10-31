"Уфа" обыграла "Ахмат" в РПЛ благодаря голу Агаларова

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"Уфа" обыграла "Ахмат" в РПЛ благодаря голу АгалароваФото: инстаграм "Уфы"/Автор неизвестен

"Уфа" на своем поле обыграла "Ахмат" в 13-м туре РПЛ благодаря голу Гамида Агаларова.

"Уфа" - "Ахмат" - 1:0

Гол: Агаларов, 58 - 1:0.

"Уфа" - Беленов, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Йокич, Мрзляк (Камилов, 71), Голубев (Кротов, 46), Фищенко, Алиев, Урунов, Агаларов.

"Ахмат" - Шелия, Тодорович (Полярус, 63), Семенов, Лысцов, Быстров, Богосовац, Харин (Уткин, 63), Карапузов, Тимофеев, Коновалов, Конате (Архипов, 63)

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