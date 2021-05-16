"Уфа" обыграла "Арсенал" и сохранила прописку в РПЛ

Фото: твиттер "Уфы"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура РПЛ "Уфа" на своем поле обыграла тульский "Арсенал" и сохранила прописку в Российской Премьер-Лиге.

"Уфа" – "Арсенал" Тула - 2:1

Голы: 1:0 – 8 Иванов, 1:1 – 33 Кангва, 2:1 – 43, автогол Беляев.

"Уфа" – Беленов, Бауэр, Йокич, Табидзе (Морозов, 46), Мрзляк (Сысуев, 75), Камилов, Милетич, Урунов (Жамалетдинов, 21; Кротов, 75), Иванов, Никитин, Андрич (Голубев, 84).

"Арсенал" Тула – Шамов, Григалава, Рассказов, Беляев, Чаушич, Ковалев (Громыко, 44), Коновалов, Ломовицкий (Пантелеев, 75), Хлусевич, Кангва (Кангва, 75), Луценко (Панченко, 63).

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