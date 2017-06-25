"Уфа" обыграла "Енисей" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Уфа" добилась победы над "Енисеем". Оба мяча на счету форварда Кехинде Фатаи.

"Енисей" - "Уфа" - 0:2 (0:2)

Голы: Фатаи, 5 - 0:1, Фатаи, 14 - 0:2.

Стартовый состав "Уфы": Шелия, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Пауревич, Обляков, Фатаи, Игбун.

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