"Уфа" обыграла "Ленинградец" в матче группового раунда Кубка России

"Уфа" обыграла "Ленинградец" в матче Элитного группового раунда Кубка России.

Победный мяч во встрече забил форвард гостей Ловро Бизяк.

"Ленинградец" - "Уфа" - 0:1 (0:0)

Гол: Бизяк, 58.

Позже в рамках турнира "Спартак" сыграет с "Родиной", а "Сочи" встретится с пермской "Звездой".

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