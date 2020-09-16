"Уфа" обыграла "Ленинградец" в матче группового раунда Кубка России
"Уфа" обыграла "Ленинградец" в матче Элитного группового раунда Кубка России.
Победный мяч во встрече забил форвард гостей Ловро Бизяк.
"Ленинградец" - "Уфа" - 0:1 (0:0)
Гол: Бизяк, 58.
Позже в рамках турнира "Спартак" сыграет с "Родиной", а "Сочи" встретится с пермской "Звездой".
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