"Уфа" обыграла "Томь" в первом стыковом матче за место в РПЛ

В первом стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге "Уфа" на своем поле обыграла "Томь". Ответная встреча состоится в Томске 2 июня.

"Уфа" – "Томь" - 2:0 (1:0)

Голы: Игбун, 28 - 1:0, Эдиев, 81 (автогол) - 2:0

"Уфа": Беленов, Неделчару, Никитин, Йокич, Живоглядов, Пауревич (Карп, 54), Салатич (Ванек, 75), Сухов, Вомбергар (Тилль, 71), Игбоун, Кротов.

"Томь": Смирнов, Эдиев, Шумских, Бугаев, Каккоев (Андреев, 82), Шалаев, Калинский, Пенчиков, Гасилин (Сасин, 73), Абдулавов (Тлупов, 60), Ставпец.

В другом стыковом матче сыграют "Нижний Новгород" и "Крылья Советов". Матч состоится сегодня, 30 мая, и начнется в 19:00 мск.

Не пропустите: Стало известно расписание Кубка "Матч Премьер", который состоится летом. | http://soccernews.ru