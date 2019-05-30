"Уфа" обыграла "Томь" в первом стыковом матче за место в РПЛ
В первом стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге "Уфа" на своем поле обыграла "Томь". Ответная встреча состоится в Томске 2 июня.
"Уфа" – "Томь" - 2:0 (1:0)
Голы: Игбун, 28 - 1:0, Эдиев, 81 (автогол) - 2:0
"Уфа": Беленов, Неделчару, Никитин, Йокич, Живоглядов, Пауревич (Карп, 54), Салатич (Ванек, 75), Сухов, Вомбергар (Тилль, 71), Игбоун, Кротов.
"Томь": Смирнов, Эдиев, Шумских, Бугаев, Каккоев (Андреев, 82), Шалаев, Калинский, Пенчиков, Гасилин (Сасин, 73), Абдулавов (Тлупов, 60), Ставпец.
В другом стыковом матче сыграют "Нижний Новгород" и "Крылья Советов". Матч состоится сегодня, 30 мая, и начнется в 19:00 мск.
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