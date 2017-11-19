"Уфа" одержала победу над "Уралом"

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"Уфа" одержала победу над "Уралом"

В рамках 17-го тура чемпионата России "Уфа" обыграла "Урал".

"Уфа" – "Урал" 2:0

Голы: Стоцкий, 28 - 1:0, Кротов, 58 - 2:0

"Уфа": Беленов, Тумасян, Никитин, Аликин, Живоглядов, Сысуев (Обляков, 73), Салатич, Стоцкий (Сухов, 90), Пауревич, Йокич, Кротов (Абдулавов, 72).

"Урал": Годзюр, Балажиц, Ароян, Данцев (Меркулов, 78), Кулаков, Чантурия (Портнягин, 46), Емельянов, Бикфалви, Димитров, Евсеев, Ильин (Манучарян, 57).

Предупреждения: Балажиц (27), Сысуев (30), Живоглядов (73), Никитин (86). | http://soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 17 19
12 Амкар 17 18
13 Тосно 17 17
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16 СКА Хабаровск 17 12
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