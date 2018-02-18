"Уфа" одержала победу над "Вентспилсом"

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"Уфа" одержала победу над "Вентспилсом"Сегодня в контрольном матче "Уфа" оказалась сильнее латвийского "Вентспилса".

"Уфа" - "Вентспилс" - 3:1

Голы: Акинйеми, 14 - 0:1, Карп, 19 - 1:1, Пауревич, 23 - 2:1, Йокич, 55 - 3:1.

"Уфа" (стартовый состав): Беленов, Аликин, Сухов, Тумасян, Йокич, Никитин, Лео, Обляков, Карп, Пауревич, Фатаи.

Напомним, ранее "Ахмат" и "Динамо" не смогли выиграть у своих соперников по контрольным матчам. | soccernews.ru

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