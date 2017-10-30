"Уфа" одержала волевую победу над "Рубином"

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"Уфа" одержала волевую победу над "Рубином"В матче 15-го тура Премьер-Лиги "Уфа" на своем поле одержала волевую победу над казанским "Рубином".

"Уфа" - "Рубин" - 2:1

Голы: Карадениз, 3 - 0:1, Стоцкий, 36 - 1:1, Ванек, 89 - 2:1.

"Уфа": Беленов, Живоглядов (Засеев, 89), Никитин, Табидзе (Кротов, 66), Аликин, Сухов, Салатич, Ванек (Карп, 90+2), Пауревич, Стоцкий, Игбун.

"Рубин": Рыжиков, Сигурдссон, Сорокин, Камболов, Гранат, Бауэр, М'Вила, Карадениз (Жемалетдинов, 66), Рочина, Кудряшов (Кузьмин, 83), Азмун (Канунников, 60).

Напомним, вчера "Локомотив" разгромил "Зенит". | soccernews.ru

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