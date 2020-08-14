"Уфа" в матче с 5 голами и 2 удалениями одержала волевую победу над тульским "Арсеналом"

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"Уфа" в матче с 5 голами и 2 удалениями одержала волевую победу над тульским "Арсеналом"

В рамках 2-го тура РПЛ "Уфа" в гостях взяла верх над тульским "Арсеналом".

Башкирская команда выиграла со счётом 3:2 благодаря голам Вячеслава КротоваАртёма Голубева и Ловро Бизяка. У "канониров" отличились Евгений Луценко и Кингс Кангва.

"Арсенал Тула" – "Уфа" - 2:3

Голы: Луценко, 26 - 1:0, Кротов, 45 - 1:1, Голубев, 54 - 1:2, Бизяк, 63 (пенальти) - 1:3, К. Кангва, 72 - 2:3.

"Арсенал Тула": Шамов, Беляев, Бауэр, Григалава, Чаушич, Громыко (Пантелеев, 88), Хлусевич (Ковалев, 64), Лесовой (Горбатенко, 46), К. Кангва, Ткачев (Э. Кангва, 64), Луценко.

"Уфа": Беленов, Никитин, Йокич (Аликин, 71), Сухов, Неделчару, Карп, Алиев, Голубев, Фольмер (Емельянов, 76), Жамалетдинов (Гиоргобиани, 76), Кротов (Бизяк, 46; Безденежных, 90).

Удаления: К. Кангва (85), Э. Кангва (90).

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