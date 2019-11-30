"Уфа" одолела "Крылья Советов" и обошла "Спартак" в турнирной таблице РПЛ

В рамках 18-го тура РПЛ "Уфа" в гостях минимально обыграла "Крылья Советов".

Единственный гол в матче в середине первого тайма забил словенский форвард Ловро Бизяк.

"Крылья Советов" – "Уфа" - 0:1

Гол: Бизяк, 25 - 0:1.

"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Бурлак, Чернов, Лысцов, Кабутов (Голенков, 46), Зиньковский, Канунников (Терехов, 68), Тимофеев, Полуяхтов, Радоньич.

"Уфа": Беленов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Сухов, Фомин, Алиев, Карп, Тилль (Голубев, 55), Кротов (Вомбергар, 67), Бизяк.

Одержав победу, "Уфа" обогнала "Спартак" в турнирной таблице РПЛ и теперь занимает шестое место. "Крылья" остались на 12-й строчке.

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