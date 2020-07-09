"Уфа" официально объявила об уходе Газизова в "Спартак"

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"Уфа" официально объявила об уходе Газизова в "Спартак"

"Уфа" на официальном сайте объявила об уходе генерального директора Шамиля Газизова. Специалист займет аналогичную должность в "Спартаке".

"Шамиль Газизов освободил должность генерального директора Футбольного клуба "Уфа". Новым местом работы специалиста станет ФК "Спартак-Москва".

Шамиль Газизов возглавил уфимский клуб летом 2012 года. За 8 лет его работы генеральным директором ФК "Уфа" команда добилась наивысших достижений за всю историю футбола в Республике Башкортостан. Под руководством Шамиля Газизова "Уфа" преодолела путь от команды ФНЛ до элиты российского футбола, дебютировала в еврокубках и на данный момент является одним из самых крепких, и стабильных клубов Российской Премьер-Лиги.

Футбольный клуб "Уфа" благодарит Шамиля Камиловича за годы совместной работы и желает больших побед в новом клубе", - говорится в заявлении клуба.

При 51-летнем Газизове башкирский клуб занимал шестое место в Российской Премьер-Лиге, а также доходил до полуфинала Кубка России.

Не пропустите: Федун объяснил свое решение назначить Газизова на пост генерального директора "Спартака". | http://soccernews.ru
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