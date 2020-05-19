"Уфа" огласила результаты тестирования футболистов на коронавирус

В понедельник игроки, тренеры и персонал футбольного клуба "Уфа" проверились на наличие коронавируса.

Сообщается, что в команде нет ни одного случая заражения COVID-19.

"В ФК "Уфа" все здоровы! По результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты всех футболистов, тренерского штаба и сотрудников клуба на COVID-19 дали отрицательный результат. Теперь команда может полноценно готовится к возобновлению сезона российской Премьер-Лиги", - говорится в публикации "горожан" в твиттере.

В ФК «Уфа» все здоровы!



По результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты всех футболистов, тренерского штаба и сотрудников клуба на COVID-19 дали отрицательный результат.



Теперь команда может полноценно готовится к возобновлению сезона российской Премьер-Лиги. pic.twitter.com/8D353WRf1Z — ФК УФА (@UfaFc) May 19, 2020

"Уфа" по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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