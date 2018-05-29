"Уфа" определилась с новым главным тренером

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"Уфа" определилась с новым главным тренером

"Уфа" определилась с новым главным тренером, который станет преемником Сергея Семака, близкого к назначению в "Зенит".

Как сообщают российские СМИ, башкирскую команду возглавит Сергей Томаров, работающий в тренерском штабе "горожан" с 2011 года.

Напомним, что Томаров был временным наставником "Уфы" в мае 2016 года. | http://soccernews.ru

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