"Уфа" определилась с новым главным тренером, который станет преемником Сергея Семака, близкого к назначению в "Зенит".

Как сообщают российские СМИ, башкирскую команду возглавит Сергей Томаров, работающий в тренерском штабе "горожан" с 2011 года.

Напомним, что Томаров был временным наставником "Уфы" в мае 2016 года. | http://soccernews.ru