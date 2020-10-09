"Уфа" определилась с новым тренером

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"Уфа" определилась с новым тренером

Руководство "Уфы" выбрало специалиста, который сменит Вадима Евсеева на посту главного тренера.

По информации журналиста Ивана Карпова, новым наставником башкирской команды станет Рашид Рахимов.

"Уфа" также рассматривала кандидатуры Олега Кононова и Сергея Юрана, но в итоге отказалась от них.

55-летний Рахимов ранее возглавлял "Локомотив", "Ахмат" и "Амкар".

Не пропустите: В "Уфе" назвали дату презентации нового главного тренера. | http://soccernews.ru
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