"Уфа" определилась с новым тренером
Фото сайт "Велеса"
Стало известно имя потенциального преемника Рашида Рахимова на посту главного тренера "Уфы".
По информации "Чемпионата", башкирскую команду с высокой долей вероятности возглавит действующий наставник "Велеса" Алексей Стукалов.
37-летнего специалиста звали в "Уфу" ещё после ухода Вадима Евсеева прошлой осенью, но тогда сторонам не удалось договориться.
Напомним, что Рахимов решил уйти в отставку в субботу после разгромного поражения от "Динамо" (0:4).
Не пропустите: Евсеев может вернуться в "Уфу". | http://soccernews.ru
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