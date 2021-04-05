"Уфа" определилась с новым тренером

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"Уфа" определилась с новым тренером

Фото сайт "Велеса"

Стало известно имя потенциального преемника Рашида Рахимова на посту главного тренера "Уфы".

По информации "Чемпионата", башкирскую команду с высокой долей вероятности возглавит действующий наставник "Велеса" Алексей Стукалов.

37-летнего специалиста звали в "Уфу" ещё после ухода Вадима Евсеева прошлой осенью, но тогда сторонам не удалось договориться.

Напомним, что Рахимов решил уйти в отставку в субботу после разгромного поражения от "Динамо" (0:4).

Не пропустите: Евсеев может вернуться в "Уфу". | http://soccernews.ru
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