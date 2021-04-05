"Уфа" определилась с новым тренером

Теги уфавелес (москва)алексей стукалов

"Уфа" определилась с новым тренером

Фото: твиттер Goleada/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Уфы" станет наставник московского "Велеса" Алексей Стукалов, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, специалист подпишет с уфимским клубом контракт на два года. На посту главного тренера "Уфы" Стукалов сменит Рашида Рахимова, который ушел в отставку.

После 24 туров "Уфа" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны переходных матчей клуб отстает на 3 очка.

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