"Уфа" определилась с соперниками на первом учебно-тренировочном сборе

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"Уфа" определилась с соперниками на первом учебно-тренировочном сборе

Стали известны соперники "Уфы" на первом учебно-тренировочном сборе, который пройдет на Кипре.

Сбор состоится в период с 12 по 26 февраля. Башкирский клуб встретится с венгерским "Уйпештом" (18 января) и польским "Шленском" (25 января).

Второй сбор также состоится на Кипре (30 января - 11 февраля), третий пройдет в Испании (16-28 февраля).

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