"Уфа" определилась с возможным преемником Семака

"Уфа" определилась с возможным преемником главного тренера Сергея Семака, которого сватают в питерский "Зенит".

Как сообщают российские СМИ, в случае ухода 42-летнего специалиста башкирскую команду может возглавить экс-наставник "Ахмата" Михаил Галактионов.

Напомним, что 33-летний Галактионов покинул "Ахмат" в начале апреля. Под его руководством грозненцы провели 9 матчей в РФПЛ, набрав в них 9 очков.

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