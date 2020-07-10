"Уфа" определилась с заменой для Газизова

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"Уфа" определилась с заменой для Газизова

Руководство "Уфы" одобрило кандидатуру нового генерального директора, который заменит на этом посту Шамиля Газизова.

По информации "Рейтинга Букмекеров", должность займёт бывший исполнительный директор башкирского клуба Ринат Шайбеков.

Напомним, что Газизова переманил московский "Спартак". Сегодня "красно-белые" провели презентацию функционера.

Шайбеков работает в "Уфе" с 2010 года. Он уже принял все дела и приступил к новым обязанностям.

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