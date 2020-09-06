"Уфа" опубликовала забавное видео с тренировки команды в Аше

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"Уфа" опубликовала забавное видео с тренировки команды в Аше

В инстаграме "Уфы" появилось смешное видео с тренировки команды в Аше, где клуб готовится к возобновлению чемпионата после игр сборных.

На записи видно, как во время одного из упражнений форвард Андрес Вомбергар не смог преодолеть препятствие, споткнулся и упал, немного не добежав до передачи эстафеты. Одноклубники поаплодировали упавшему игроку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ставь пенальти, не имеешь право!»(с)

Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc)

После 6 туров РПЛ "Уфа" набрала 5 баллов и расположилась на 12 месте.

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