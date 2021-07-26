"Уфа" осталась недовольна судейством в матче с ЦСКА

Фото: твиттер "Уфы"

"Уфе" не понравилось решение арбитра в игре 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

Речь идет об эпизоде, когда на 85-й минуте нападающий "Уфы" Гамид Агаларов упал в штрафной после контакта с защитником ЦСКА Виктором Васиным.

"Ку-ку чемпионат стартовал!" - написала "Уфа" в твиттере.

Отметим, что главным судьей матча был Сергей Иванов.

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