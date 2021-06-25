"Уфа" отказалась от выкупа Урунова

Фото твиттер "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов объявил о выходе из переговоров со "Спартаком" по поводу трансфера полузащитника Остона Урунова.

"Мы вышли из переговоров по Урунову. Не удалось согласовать детали по срокам и способу выплат. Мы планировали заплатить тремя траншами на протяжении определённого времени, а "Спартак" настаивал, чтобы мы заплатили 70 процентов суммы сразу и через несколько месяцев остальные 30 процентов. Это нереально, мы не можем себе этого позволить", - объяснил Газизов.

Год назад "красно-белые" приобрели Урунова у "Уфы" за 1 миллион евро,однако хавбеку не удалось заиграть в столичной команде.

Вторую часть прошлого сезона 20-летний футболист провёл в аренде в "Уфе", сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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