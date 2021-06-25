"Уфа" отказалась от выкупа Урунова
Фото твиттер "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов объявил о выходе из переговоров со "Спартаком" по поводу трансфера полузащитника Остона Урунова.
"Мы вышли из переговоров по Урунову. Не удалось согласовать детали по срокам и способу выплат. Мы планировали заплатить тремя траншами на протяжении определённого времени, а "Спартак" настаивал, чтобы мы заплатили 70 процентов суммы сразу и через несколько месяцев остальные 30 процентов. Это нереально, мы не можем себе этого позволить", - объяснил Газизов.
Год назад "красно-белые" приобрели Урунова у "Уфы" за 1 миллион евро,однако хавбеку не удалось заиграть в столичной команде.
Вторую часть прошлого сезона 20-летний футболист провёл в аренде в "Уфе", сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: "Уфа" арендовала хавбека "Ростова". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Российский судья обслужит матч Нидерланды - Чехия на Евро-2020
-
Дуглас Сантос огласил цель "Зенита" на следующий сезон
-
"Спартак" назвал состав на первый тренировочный сбор
-
Российский клуб нацелился на Лукаса Торрейру
-
"Химки" объявили о переходе трёх игроков
-
"Уфа" отказалась от выкупа Урунова
-
В Крыму готовы принять матч сборных России и Украины
-
Перес рассказал о футбольной мечте Зидана
-
Дзюба - лидер группового этапа Евро-2020 по выигранным верховым единоборствам
-
Агент Дивеева отреагировал на новость об интересе "Венеции"
-
Ренату Санчеш может вернуться в "Баварию"
-
Марсело будет капитаном "Реала" в новом сезоне
-
Месси показал, как его ночью поздравили с днём рождения
-
Фавр не возглавит "Кристал Пэлас": названа причина
-
Капитан сборной Италии пропустит матч с Австрией
-
Сборные Уругвая и Парагвая добыли победы в Кубке Америки
-
Главные новости дня: 24 июня
-
Фонсека может возглавить "Фиорентину" Кокорина
-
Агент Варга высказался о будущем Черчесова в сборной России
-
Роналду отреагировал на поздравления иранца Даеи с повторением рекорда по голам за сборную