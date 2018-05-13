"Уфа" отправил "Тосно" в ФНЛ, "Амкар" и "Анжи" сыграют в переходных матчах
Завершились три матча 30-го тура чемпионата России. "Уфа" на своем поле уничтожила "Тосно", отправив соперника в ФНЛ и, возможно, завоевав путевку в Лигу Европы. "Ростов" дома победил "Урал" и сохранил место в РФПЛ, "Амкар" не сумел победить "Ахмат" и теперь будет вынужден сыграть в переходных матчах.
"Уфа" – "Тосно" - 5:0 (2:0)
Голы: Живоглядов, 30 - 1:0, Сысуев, 32 - 2:0, Игбоун, 50 - 3:0, Пауревич, 81 - 4:0, Живоглядов, 84 - 5:0
"Уфа": Беленов, Неделчару, Аликин (Сафрониди, 84), Йокич, Живоглядов, Сысуев (Карп, 43), Пауревич, Обляков, Салатич, Игбоун, Тумасян (Засеев, 79).
"Тосно": Юрченко, Дугалич, Чернов, Маргасов (Жигулев, 63), Буйволов, Скворцов (Труйич, 72), Полетанович, Галиулин, Нуну Роша, Карницкий (Мелкадзе, 46), Рикардиньо.
"Ростов" – "Урал" - 1:0 (0:0)
Гол: Ионов, 57 - 1:0
"Ростов": Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Ионов (Зуев, 72), Калачев (Маер, 89), Гацкан, Гулиев (Юсупов, 90), Паршивлюк, Сигурдарсон.
"Урал": Годзюр, Ароян, Меркулов, Чернов (Портнягин, 76), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Глушков, 89), Эль-Кабир, Ильин (Евсеев, 85).
"Амкар" – "Ахмат" - 0:0
"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Конде (Бодул, 59), Идову, Белоруков, Баланович (Огуде, 74), Браун Форбс (Костюков, 64), Рязанцев, Голь, Гащенков, Милькович.
"Ахмат": Городов, Семенов, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Исмаэл, Гиголаев, Митришев (Бериша, 64), Швец (Мбенг, 77), Плиев, Балай (Иванов, 60).
Удаление: Анхель (50).
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|Динамо Москва
|30
|40
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