"Уфа" отправил "Тосно" в ФНЛ, "Амкар" и "Анжи" сыграют в переходных матчах

Теги уфатосноамкаранжи

"Уфа" отправил "Тосно" в ФНЛ, "Амкар" и "Анжи" сыграют в переходных матчах

Завершились три матча 30-го тура чемпионата России. "Уфа" на своем поле уничтожила "Тосно", отправив соперника в ФНЛ и, возможно, завоевав путевку в Лигу Европы. "Ростов" дома победил "Урал" и сохранил место в РФПЛ, "Амкар" не сумел победить "Ахмат" и теперь будет вынужден сыграть в переходных матчах.

"Уфа" – "Тосно" - 5:0 (2:0)
Голы: Живоглядов, 30 - 1:0, Сысуев, 32 - 2:0, Игбоун, 50 - 3:0, Пауревич, 81 - 4:0, Живоглядов, 84 - 5:0

"Уфа": Беленов, Неделчару, Аликин (Сафрониди, 84), Йокич, Живоглядов, Сысуев (Карп, 43), Пауревич, Обляков, Салатич, Игбоун, Тумасян (Засеев, 79).

"Тосно": Юрченко, Дугалич, Чернов, Маргасов (Жигулев, 63), Буйволов, Скворцов (Труйич, 72), Полетанович, Галиулин, Нуну Роша, Карницкий (Мелкадзе, 46), Рикардиньо.

"Ростов" – "Урал" - 1:0 (0:0)
Гол: Ионов, 57 - 1:0

"Ростов": Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Ионов (Зуев, 72), Калачев (Маер, 89), Гацкан, Гулиев (Юсупов, 90), Паршивлюк, Сигурдарсон.

"Урал": Годзюр, Ароян, Меркулов, Чернов (Портнягин, 76), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Глушков, 89), Эль-Кабир, Ильин (Евсеев, 85).

"Амкар" – "Ахмат" - 0:0

"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Конде (Бодул, 59), Идову, Белоруков, Баланович (Огуде, 74), Браун Форбс (Костюков, 64), Рязанцев, Голь, Гащенков, Милькович.

"Ахмат": Городов, Семенов, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Исмаэл, Гиголаев, Митришев (Бериша, 64), Швец (Мбенг, 77), Плиев, Балай (Иванов, 60).

Удаление: Анхель (50).

Не пропустите: Покер Ерохина принес "Зениту" победу над СКА, "Локомотив" в ранге чемпиона проиграл "Арсеналу". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов