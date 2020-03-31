"Уфа" отправила игроков на домашнюю самоизоляцию до 30 мая

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"Уфа" отправила игроков на домашнюю самоизоляцию до 30 мая

Руководство "Уфы" отправило своих футболистов на домашнюю самоизоляцию до 30 мая. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Ранее клуб сообщил, что карантин продлится до 2 апреля, однако после того, как у полузащитника Оливье Тилля было подозрение на коронавирус, самоизоляцию продлили до 12 дней.

Ранее сообщалось, матчи РПЛ возобновятся не раньше 30 мая.

Напомним, все спортивные мероприятия приостановлены из-за угрозы заражения коронавирусом.

По последним данным, в  России насчитывается 2337 зараженных коронавирусом. Выздоровел 121 человек, умерли - 17.

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