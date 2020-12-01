"Уфа" отправилась на сбор в Сочи, где на протяжении 16 дней будет готовится к матчам РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба.

До конца года команда сыграет с "Ростовом", "Ротором" и "Краснодаром".

После 16 туров "Уфа" занимает 16 место в РПЛ.

Команда отправилась в Сочи, так как погодные условия в Уфе (-11 °С) не позволяют тренироваться на стадионе.

А еще: Жамалетдинов заявил, что "Уфа" провела один из лучших матчей в сезоне| http://soccernews.ru