"Уфа" отправилась на сбор в Сочи
"Уфа" отправилась на сбор в Сочи, где на протяжении 16 дней будет готовится к матчам РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба.
До конца года команда сыграет с "Ростовом", "Ротором" и "Краснодаром".
После 16 туров "Уфа" занимает 16 место в РПЛ.
Команда отправилась в Сочи, так как погодные условия в Уфе (-11 °С) не позволяют тренироваться на стадионе.
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