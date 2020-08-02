"Уфа" отреагировала на слова Юрана о возможной сдаче матчей "Спартаку"

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал слова Сергея Юрана.

Напомним, что ранее экс-тренер "Химок" заявил, что "Уфа" и его бывший клуб будут подкладываться под "Спартак".

"Уфа" никогда в жизни очков не дарила и не планирует никогда этим заниматься. Мы радуемся карьерному росту наших сотрудников, однако любые договоренности возможны только в рамках законодательства и в рамках фэйр-плей.

Я дружу с Сергеем, поэтому не буду жаловаться в комитет по этике. Желаю ему удачи и понимаю его разочарование. Я полагаю, что причина увольнения там не в "Спартаке" и не в чем-то таком. Видимо у Сергея были там сложные отношения со многими вокруг клуба. Однако "Уфа" не имеет к этому никакого отношения", - заявил Мурзагулов.

Читайте также: Юран готовит иск в УЕФА против "Химок". | http://soccernews.ru