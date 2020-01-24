"Уфа" перехватила трансферную цель "Зенита"

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"Уфа" перехватила трансферную цель "Зенита"

Форвард юношеской сборной России Гамид Агаларов перешёл из "Анжи" в "Уфу".

Сумма трансфера пока неизвестна. 19-летний футболист заключил с башкирским клубом контракт, рассчитанный на три года.

Стоит отметить, что в начале января сообщалось о грядущем переходе перспективного нападающего в "Зенит", однако сделка в итоге сорвалась.

В составе "Анжи" Агаларов забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.

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