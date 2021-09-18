"Уфа" переиграла "Химки", несмотря на дубль Глушакова

Фото сайт РПЛ

В рамках 8-го тура РПЛ "Уфа" на своём поле взяла верх над "Химками".

Башкирская команда выиграла со счётом 3:2 благодаря дублю Гамида Агаларова и голу Владислава Камилова. У гостей дважды отличился Денис Глушаков.

"Уфа" – "Химки" - 3:2

Голы: 0:1 – 44 Глушаков, 1:1 – 52 Агаларов, 2:1 – 62 Камилов, 3:1 – 82 Агаларов, 3:2 – 90, пенальти Глушаков.

"Уфа": Беленов, Сухов (Алиев, 76), Йокич (Ботака-Иобома, 59), Никитин, Плиев, Иванов (Саплинов, 76), Мрзляк (Голубев, 90), Камилов, Касинтура, Кротов (Милетич, 76), Агаларов.

"Химки": Лантратов, Данилкин, Филин, Стоинович (Давидян, 86), Идову, Боженов, Глушаков, Трошечкин (Сабович, 68), Соколов, Кухарчук, Мирзов.

Благодаря победе "Уфа" поднялась на 11-е место в турнирной таблице лиги, а "Химки" из-за поражения опустились на 14-ю позицию.

Не пропустите: Тренер "Химок" заболел перед матчем с "Уфой". | http://soccernews.ru