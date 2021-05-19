"Уфа" планирует подписать сразу несколько игроков

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"Уфа" планирует подписать сразу несколько игроковФото: твиттер "Уфы"/Автор неизвестен

Как сообщает Матч ТВ, "Уфа" летом планирует подписать сразу несколько игроков из ФНЛ.

Сообщается об интересе уфимцев к защитнику "Волгаря" Юрия Журавлева и Мамаду Майгу с Иобоме и Фищенко из "Велеса".

Также отмечается интерес "Уфы" к вратарю брянского "Динамо" Алексей Кузнецов.

В прошедшем сезоне РПЛ "Уфа" смогла спастись от вылета, победив в последнем туре тульский "Арсенал".

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