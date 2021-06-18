"Уфа" платила тренерам сборной Украины за участие Зинченко в матчах Евро-2016

Фото инстаграм Александра Зинченко

Украинский журналист Андрей Сенькив раскрыл скандальные подробности, связанные с переходом Александра Зинченко из "Уфы" в "Манчестер Сити".

По его информации, представители башкирского клуба платили тренерам сборной Украины, чтобы те гарантировали футболисту место в составе команды. Благодаря этому хавбек избежал проблем с получением рабочей визы в Англии.

"Шёл 2016 год. Зинченко, выступая за "Уфу", провёл за сборную несколько минут против Испании. Его выпускали, чтобы заиграть за Украину, чтобы он не играл, к примеру, за Россию. Потом его не вызывали ни на матчи плей-офф отбора со Словенией, ни на товарищеские матчи с Уэльсом и Кипром. И тут его вызывают на товарищеский матч перед Евро, а потом берут на сам турнир.

Раньше, чтобы получить рабочую визу в Англию, нужно было отыграть за сборную 75% матчей за последние два года. При этом нужно было, чтобы твоя сборная была не ниже 70-го места в рейтинге ФИФА. Если 75% матчей нет, собирается комиссия, которая решает, можешь ли ты играть в АПЛ. 80% этих заседаний заканчиваются положительно, только 20% - негативно.

Тогдашний руководитель "Уфы" Шамиль Газизов уже имел на руках предложение от "Манчестер Сити". Он продумал ход, чтобы не было никаких заседаний, чтобы спокойно и гарантировано футболиста приняли в клуб АПЛ. Он обратился к Михаилу Фоменко с предложением. По нашей информации, тогда Фоменко делал такие вещи. Было такое название – "дети Фоменко". Он вызывал некоторых футболистов, чтобы получить деньги.

Он их заигрывал, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространённая практика в странах третьего мира - Нигерии, Камеруне и, конечно же, в Украине. Например, такие футболисты, как Ковпак, Путивцев или Пилявский, вызывались в сборную именно по такой схеме. Был задействован и тренерский штаб. Точно знаю, что Заваров получал деньги за то, что пролоббировал вызов Валерия Федорчука в сборную Украины.

Агенты Зинченко - россияне, точно один из них - Алан Прудников. Они вместе с руководителем "Уфы" обратились к Фоменко с предложением. Зинченко не только должен быть в сборной, но и играть там в каждом матче. По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже тренерский штаб, не знаю, как деньги делились, получал 1 тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016.

Тогда Зинченко сыграл на Евро во всех трёх матчах. Без компенсированного времени он провёл на поле 96 минут - это где-то 100 тысяч долларов. Он сыграл в товарищеских матчах перед Евро против Албании и Румынии, даже забил гол вторым. Неизвестно, какие были расценки за спарринги и получали ли за это деньги", - сказал Сенькив в эфире ютуб-канала "ТаТоТаке".

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