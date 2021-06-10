"Уфа" подаст в суд на Зарему Салихову

Ростислав Мурзагулов, уходящий с поста председателя совета директоров "Уфы", заявил, что клуб подаст в суд на Зарему Салихову.

"Мы подаем в суд на Зарему Салихову. Возмущены ее заявлениями о том, что Шамиль Газизов на момент работы в "Спартаке" руководил еще и "Уфой". А мы с Шайбековым тогда чем занимались?! Это ложь.

Мы подадим иск на один миллион рублей за нанесение ущерба деловой репутации нашего клуба. Если выиграем суд, то деньги пойдут в один из благотворительных фондов, которые мы поддерживаем", – заявил Мурзагулов.

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