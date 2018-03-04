"Уфа" поделила очки с "Динамо"

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"Уфа" поделила очки с "Динамо"В матче 21-го тура Премьер-Лиги "Уфа" на своем поле сыграла вничью с московским "Динамо".

"Уфа" - "Динамо" - 1:1

Голы: Марков, 17 - 0:1 (пенальти), Пауревич, 51 - 1:1.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Табидзе, Недельчару, Тумасян, Йокич, Салатич, Пауревич, Стоцкий (Засеев, 82), Сысуев (Обляков, 77), Фатаи.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Рыков, Рауш, Черных (Грулев, 82), Цаллагов, Соу, Ташаев, Марков, Луценко.

Напомним, матч "Локомотива" и "Спартака" может быть отменен. | soccernews.ru

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