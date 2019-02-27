"Уфа" подготовила для болельщиков приятную акцию

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов позвал болельщиков на матч 18-го тура РПЛ с "Динамо".

Матч состоится 3 марта на стадионе "Нефтяник". Кроме того, директор рассказал, что если команда проиграет, то "Уфа" вернет деньги всем, кто купил билеты и даст возможность посетить следующий встречу, который пройдет 17 марта с "Ахматом".

"Во-первых, идут работы по расчищению территории стадиона. 3 числа мы будем 100%, чтобы принять большое число зрителей. Мы считаем, что зритель должен прийти и поддержать свою команду. В случае неудачного исхода матча с "Динамо", мы возвращаем деньги, потраченные на билет, и дарим билет на следующий матч. Это решение команды. Это говорит о том, что ребята уверены в своих силах. Прошу всех прийти и поддержать команды. Мы делаем большую шоу-программу, мы выставляем солдатскую кухню, мы будем встречать и провожать Масленицу - будут бесплатные блины и бесплатная каша. Приходите, а после матча вместе поедем на хоккей - поддержать "Салават Юлаев", - сказал Газизов.

"Уфа" занимает 14 место, имея в активе 16 очков.

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