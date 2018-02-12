"Уфа" подписала "казахского Месси"

Теги уфатараз

"Уфа" подписала "казахского Месси"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Тараза" Еркебулана Сейдахмета.

17-летний форвард, который в прессе получил прозвище "казахский Месси", заключил долгосрочный контракт с башкирским клубом.

Отметим, что на взрослом уровне Сейдахмет сыграл всего 15 матчей, забив в них 1 гол.

Не пропустите: "Уфа" хочет продлить Семака. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов