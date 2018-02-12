"Уфа" подписала "казахского Месси"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Тараза" Еркебулана Сейдахмета.

17-летний форвард, который в прессе получил прозвище "казахский Месси", заключил долгосрочный контракт с башкирским клубом.

Отметим, что на взрослом уровне Сейдахмет сыграл всего 15 матчей, забив в них 1 гол.

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