"Уфа" подписала контракт с вратарем Шафинским

Теги уфатомь

"Уфа" подписала контракт с вратарем Шафинским

Вратарь Юрий Шафинский стал игроком "Уфы".

24-летний футболист подписал долгосрочный контракт.

Ранее голкипер играл за "Томь", с которой ранее расторг соглашение по обоюдному согласию.

"Уфа" занимает 14 место турнирной таблицы, набрав 16 баллов.

А еще: "Ювентус" не смог удержать победу над "Пармой" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ прокомментировал итоги опроса французской RTL

ПСЖ прокомментировал итоги опроса французской RTL

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов