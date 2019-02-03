"Уфа" подписала контракт с вратарем Шафинским
Вратарь Юрий Шафинский стал игроком "Уфы".
24-летний футболист подписал долгосрочный контракт.
Ранее голкипер играл за "Томь", с которой ранее расторг соглашение по обоюдному согласию.
Футбольный клуб «Уфа» подписал долгосрочный трудовой контракт с голкипером Юрием Шафинским— ФК УФА (@UfaFc) 3 февраля 2019 г.
Подробнее – https://t.co/wh7fEqUkih pic.twitter.com/VFP1kbJhV6
"Уфа" занимает 14 место турнирной таблицы, набрав 16 баллов.
А еще: "Ювентус" не смог удержать победу над "Пармой" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Вильярреал" и "Эспаньол" не смогли выявить победителя в результативном матче Примеры
-
Без него ПСЖ в опасности: Буффон мощно высказался о Неймаре
-
"Краснодар" переиграл клуб MLS в товарищеском матче
-
ПСЖ прокомментировал итоги опроса французской RTL
-
Он забьет много голов: Эден Азар ярко высказался об Игуаине
-
Главный тренер "Бетиса" ярко высказался о Морате и Гризмане
-
Нужно быть сосредоточенными: Клопп прокомментировал борьбу за чемпионство в АПЛ
-
1
Во Франции 84% опрошенных думают, что Неймар своей игрой провоцирует соперников
-
"Уфа" подписала контракт с вратарем Шафинским
-
Балотелли назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру
-
Мне грустно, когда он не в составе: Тухель рассказал о взаимоотношениях с Неймаром
-
Прогресс есть: Головин прокомментировал победный матч с "Тулузой"
-
Счастлив быть в форме: Де Брейне рассказал, как чувствует себя после возвращения к футболу
-
"Бетис" - "Атлетико": видеотрансляция поединка 22-го тура чемпионата Испании
-
1
Дембеле пропустит матч с "Реалом" в Кубке Испании
-
Старт "Интер Майами" Бекхэма может быть отложен из-за исков
-
3
Почеттино сравнил игрока "Тоттенхэма" с Месси
-
"Тамбов" заинтересован в приобретении воспитанника "Ниццы"
-
Стал известен состав сборной России на Кубок Легенд-2019
-
Начались подводные поиски пропавшего самолета с Салой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10