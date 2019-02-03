"Уфа" подписала контракт с вратарем Шафинским

Вратарь Юрий Шафинский стал игроком "Уфы".

24-летний футболист подписал долгосрочный контракт.

Ранее голкипер играл за "Томь", с которой ранее расторг соглашение по обоюдному согласию.

Футбольный клуб «Уфа» подписал долгосрочный трудовой контракт с голкипером Юрием Шафинским



Подробнее – https://t.co/wh7fEqUkih pic.twitter.com/VFP1kbJhV6 — ФК УФА (@UfaFc) 3 февраля 2019 г.

"Уфа" занимает 14 место турнирной таблицы, набрав 16 баллов.

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